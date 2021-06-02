Шойгу пожелал фотоконкурсу «Самая красивая страна» выйти на международный уровень

Конкурс Русского географического общества может стать престижным на международном уровне, заявил глава Минобороны.

Министр обороны РФ и действующий президент РГО присутствовал при подведении итогов седьмого конкурса фотографии «Самая красивая страна». По его словам, в этом году конкурс уже получил международные масштабы — в нем приняли участие жители 18 стран, приславшие свыше 65 тысяч снимков.

В предыдущем году на конкурс было подано 60 тысяч фотографий. «Очень надеюсь на то, что наш конкурс «Самая красивая страна» по премиям и номинациям выйдет за пределы России​​​», — заявил Шойгу.

Благодаря этому в мероприятии смогут поучаствовать известные фотографы и мастера, отметил президент РГО. По его словам, в будущем в конкурсе может появиться отдельная номинация для снимков с помощью фотоловушек, пишет ФАН.

Фото: Минобороны РФ