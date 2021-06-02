Актер Мэттью Перри расстался с девушкой, которая помогла ему бросить пить

Пара распалась спустя полгода после помолвки, сообщает People.

Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри заявил, что расстается со своей девушкой, литературным агентом Молли Гурвиц. Ранее он сообщил, что собирается на ней жениться.

Пара начала встречаться в 2018 году, в ноябре 2020-го 51-летний Перри сделал своей избраннице предложение. Однако уже через полгода после помолвки актер заявил, что они остались друзьями, хотя совсем недавно называл ее «величайшей женщиной на планете».

Причину разрыва актер не назвал, пишет ФАН. По его словам, иногда что-то «просто не получается».

По данным источников издания, 29-летняя девушка помогала артисту избавиться от пагубного пристрастия к спиртному. Перри долгое время страдал от алкогольной зависимости, а также привычки употреблять запрещенные вещества. По словам самого Перри, он не помнит того, что происходило в течение трех лет, где-то между третьим и шестым сезоном «Друзей».

Фото: кадр из сериала «Друзья»