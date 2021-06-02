Актер Евгений Цыганов назвал всех восьмерых детей своими любимчиками

Интервью с артистом опубликовано на YouTube-канале «Скажи Гордеевой».

Семеро из детей Цыганова родились от его бывшей жены Ирины Леоновой, еще одного родила актриса Юлия Снигирь.

«Любой мой ребенок, положа руку на сердце, может заявить, что он — любимчик», — заявил актер и признался, что опасается того, что они уже могут позволить себе обсуждать это между собой, однако это обсуждение совершенно бессмысленно.

По словам Цыганова, ему не тяжело быть отцом восьмерых детей. Сойти с ума можно и не имея наследников, отметил он. «А с ними нет такой возможности, нужно держать руку на пульсе и контролировать общий хаос», — подчеркнул Цыганов.

Цыганов признался, что хотел бы проводить со своими детьми больше времени. Сейчас он не уделяет им много внимания из-за работы, однако иногда берет их с собой в поездки, в том числе и рабочие.

Фото: кадр из х/ф «Битва за Севастополь»