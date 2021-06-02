Выставка «Викинги. Путь на Восток» представит уникальную коллекцию шлемов

Экспозиция развернута в главном здании Государственного исторического музея, сообщили в учреждении.

Выставка рассказывает о жизни, быте и культуре выходцев из Скандинавии. Ее центральным образом станет реконструкция корабля — символа военных и торговых походов викингов.

Предметы дружинной культуры продемонстрируют процесс военного освоения речных путей. Это вооружение, доспехи и снаряжение конного воина, в том числе уникальная коллекция шлемов. Один из них сохранился фрагментарно, впервые выставлен в сопровождении 3D-реконструкции.

Недавно найденные клады серебряных монет станут иллюстрацией широких торговых связей викингов: от Восточной Европы до Арабского Халифата.

«Эпоха Викингов длилась с конца VIII до середины XI века. В этот период «люди севера» — норманны, неожиданными и жестокими набегами наводили ужас на жителей Западной Европы. Но в Восточной Европе викинги сыграли совсем иную роль — осваивая речные пути к богатствам Арабского Халифата и Византийской империи, они явились катализатором социально-экономических процессов, приведших в итоге к формированию Древнерусского государства», — приводит пресс-служба музея слова его директора Алексея Левыкина.

На выставке представлены наборы серебряных и бронзовых с позолотой женских украшений, а также реконструкции нарядов, выполненных современными мастерами с использованием древних технологий. Главным экспонатом этого раздела является женское платье Х века из китайского шелка, не имеющее аналогов в других музейных коллекциях.

Отдельная часть выставки посвящена результатам новейших исследований археологических коллекций музея совместно с НИЦ «Курчатовский институт». Впервые представлены материалы последних лет Смоленской археологической экспедиции Исторического музея, полученные в результате раскопок.

Выставлен комплекс предметов, найденных при исследовании в 2018 году одного из самых богатых курганов Гнездовского археологического комплекса. В его состав входят меч, золотые византийские монеты, набор украшений, игральные фишки и многое другое.

Выставка будет работать до конца 2021 года.

Фото: Минкультуры РФ