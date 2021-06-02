Любимова сменила Мединского в составе комиссии по вопросам культурной политики

Соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано на официальном портале правовой информации.

Кроме того, в состав комиссии вошли замминистра культуры Ольга Ярилова, замминистра просвещения РФ Денис Грибов, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, замруководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин, председатель совета директоров киностудии «Ленфильм» Федор Бондарчук, директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Марина Лошак, худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, гендиректор Большого театра Владимир Урин и другие.

Как следует из документа, из комиссии исключены 26 человек. В их числе министр труда и социальной защиты Антон Котяков, помощник президента России Владимир Мединский.