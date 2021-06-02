Объявлены пять новых площадок «Уральской Ночи Музыки»

Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

Легендарный Свердловский рок-клуб отмечает свое 35-летие на сцене у Главпочтамта вместе с молодыми рок-исполнителями.

Сюрпризом для гостей фестиваля станет Трибьют Свердловского рок-клуба. Вечером на сцене выступят звездные коллективы «Намбату», Группа «ТОП», Вадим Самойлов («Агата Кристи») и Егор Белкин и «Р-клуб», которые в 1986 году открывали первый фестиваль Свердловского рок-клуба.

Почта России бесплатно доставит фирменные открытки с Уральской Ночи Музыки в любую точку мира. Кроме того, участники акции смогут самостоятельно поставить оттиск почтового штемпеля, специально изготовленного почтовым ведомством к Ural Music Night.

Современные джазовые музыканты озвучат старые фильмы на площадке фестиваля «Кинопроба» в «Атриум Палас Отель».

25 июня резидентами клуба EverJazz станут Антон Зубарев (клавишные), Евгений Гуренко (аккордеон) и Юрий Нечаев (кларнет). Они подарят зрителям возможность услышать таперский джаз и увидеть изобретательные немые комедии.

На территории Свердловской киностудии расположится сразу две площадки фестиваля.

На сцене PARADIGM Showcase X Ural Music Night будут представлены артисты лейбла PARADIGM из разных городов России, выступающие в жанре «танцевальная электронная музыка», а также известные диджеи из Екатеринбурга.

На второй сцене Snegiri in Urals by TwentyTwenty выступят артисты лейбла TWENTY TWENTY, а также молодые музыканты, подавшие заявки: «внимание брусника!», Fake History, «Папа», «Твое Далеко», «О! Марго», «модерн х хмыров», «поля дудка», GANA.

«Синара Центр» в «Ночь Музыки» наполнится хоровым пением. Площадка A CAPPELLA порадует слушателей лучшими хитами от коллективов со всей страны: хоровой ансамбль Sinara Singers, ижевский вокальный проект New ШУЛДЫР ӜЫТ, вокальная группа POLE, коллектив Kaveri, хабаровский мужской квартет «Триумф», студенты Уральской специальной музыкальной школы (колледжа).

Фото: пресс-служба фестиваля