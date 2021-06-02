Церковь Преображения Господня в Кижах открылась для посетителей спустя 40 лет

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры России.

Одними из первых ознакомиться с великолепным убранством отреставрированного храма смогли школьники и педагоги Карелии. В 1980 году выдающийся памятник русского деревянного зодчества закрыли для посещений для сохранения и последующей реставрации.

Спустя 10 лет Кижский погост был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО наряду с Московским Кремлем и историческим центром Санкт-Петербурга.

В 2009 году благодаря подписанному президентом России плану мероприятий по реставрации архитектурного ансамбля Кижского погоста и развитию инфраструктуры музея-заповедника «Кижи» началась активная фаза реставрации. С тех пор ежегодно реставрацию музея-заповедника контролировали эксперты Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест и члены специальной комиссии Минкультуры России, а также специалисты по деревянному зодчеству более чем из 30 стран.

Сегодня историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи» является одним из крупнейших в России музеев под открытым небом. В составе архитектурной коллекции музея 82 памятника. Среди них - церковь Преображения Господня, которую венчают 22 главы.

Фото: Минкультуры РФ