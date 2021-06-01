Путин поручил подготовить предложения о поддержке социально значимого кино

Распоряжение президента РФ необходимо выполнить к 1 октября.

Президент Владимир Путин поручил своей администрации и правительству России подготовить предложения по совершенствованию поддержки фильмов на социально значимые темы, а также картин для детей. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Перечень поручений подготовлен по итогам встречи российского лидера с лауреатами премий президента молодым деятелям культуры и за произведения для детей.

В соответствии с поручением правительство совместно с Администрацией президента должно подготовить и представить предложения по совершенствованию механизмов господдержки отечественной кинематографии. В том числе указано разработать меры поддержки создания фильмов на социально значимые темы и фильмов для детей и юношества, отмечено в документе.

В своей работе правительству РФ и Администрации президента необходимо привлекать представителей кинематографического сообщества, подчеркивается в указе.

В соответствии с поручением необходимо до 1 июля представить предложения о внесении в Гражданский кодекс РФ изменений, согласно которым художник-постановщик фильма будет считаться автором аудиовизуального произведения.