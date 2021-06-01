В Саратове вандалы напали на мемориальную стену Олега Табакова

01.06.2021
Акт вандализма был совершен в саду им. Радищева рядом с памятником Олегу Табакову, где находится мемориальная стена и театральная тумба. Судя по приведенным снимкам, неизвестные сорвали со стены фотографии артиста, а на оставшиеся нанесли надписи.
Тем самым неизвестные хулиганы совершили акт вандализма, осквернив память о легенде театра и кино, заявил Исаев.
«Считаю, что виновные должны быть найдены и наказаны. Прошу полицию провести проверку по данному факту», — пишет глава города.
В ближайшее время муниципалитет устранит причиненный ущерб, чтобы вернуть достойный вид мемориальному комплексу.
Фото: Instagram Михаила Исаева.