В Саратове вандалы напали на мемориальную стену Олега Табакова

01.06.2021

Об этом рассказал глава города Михаил Исаев в своем Instagram.

Акт вандализма был совершен в саду им. Радищева рядом с памятником Олегу Табакову, где находится мемориальная стена и театральная тумба. Судя по приведенным снимкам, неизвестные сорвали со стены фотографии артиста, а на оставшиеся нанесли надписи.

Тем самым неизвестные хулиганы совершили акт вандализма, осквернив память о легенде театра и кино, заявил Исаев.

«Считаю, что виновные должны быть найдены и наказаны. Прошу полицию провести проверку по данному факту», — пишет глава города.

В ближайшее время муниципалитет устранит причиненный ущерб, чтобы вернуть достойный вид мемориальному комплексу.

 

Фото: Instagram Михаила Исаева.

«Академии кинематографического и театрального искусства Н.С.Михалкова»