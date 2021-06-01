На Фестивале крапивы в «Ясной Поляне» пройдут крапивные бои под музыку

Об этом сообщила пресс-служба Музея-усадьбы Л.Н.Толстого.

Мероприятие состоится 5 июня, сообщила директор музея Екатерина Толстая журналистам во вторник.

По ее словам, в последние годы фестиваль начали проводить в первую субботу лета. Это символизирует, что лето, как календарное, так и фестивальное, начинается в Крапивне, отметила Толстая.

«Традиционно на фудкортах можно попробовать блюда и напитки с крапивой», — рассказала директор музея. На торговой площади и улице от въездной зоны к центру Крапивны будет размещена ярмарка мастеров из разных регионов России. Кроме того, гости смогут поучаствовать в мастер-классах по ремеслам. Фестиваль завершится праздничным салютом.

Мероприятие пройдет в 18-й раз в рамках празднования 100-летия музея, отметили в пресс-службе.

Музыкальная программа фестиваля включает выступление джазовых и этнографических коллективов Москвы и Тулы. На площадке у туристского информационного центра гостей будут встречать фольклорные коллективы Щекинского района.

В сквере бывшей гостиницы «Лондон» разместится площадка крапивных боев, в которых сможет принять участие любой желающий. Попробовать свои силы можно будет в трех состязаниях — «Захват флага», «Держись до конца» и «Стенка на стенку».



