В Москве увековечили память композитора Аркадия Островского

Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие).

Мемориальную доску композитору открыли в Газетном переулке в День защиты детей.

Торжественная церемония открытия мемориальной доски композитору, заслуженному деятелю искусств РСФСР Аркадию Ильичу Островскому состоялась по адресу: Газетный пер., д. 13, стр. 1, говорится в сообщении. В этом доме Аркадий Ильич прожил больше 10 лет.

«Инициировал установку Союз композиторов России», — отметили в Мосгорнаследии.

Мемориальная доска выполнена из бронзы в форме медальона с портретным барельефом композитора. Ее авторами стали скульптор Андрей Забалуев и архитектор Михаил Корси.

Аркадий Островский является автором множества детских музыкальных произведений, в том числе знакомых каждому с самого детства: «Спят усталые игрушки» и «Пусть всегда будет солнце!». На его мемориальной доске авторы разместили нотную строку из песни о о солнце.