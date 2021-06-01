Фестиваль тяжелой музыки Wacken Open Air отменили из-за коронавируса

Об этом говорится в распространенном сообщении организаторов мероприятия.

Крупнейший в мире фестиваль традиционно проводится в небольшом городке Вакен федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. В этом году его снова пришлось отменить из-за не спадающей пандемии коронавируса.

«С тяжелым сердцем мы приняли решение, что Wacken Open Air в конце июля этого года не состоится. Поэтому фестиваль переносится на 4-6 августа 2022 года», — говорится в сообщении.

Указывается, что в условиях пандемии обеспечить безопасность мероприятия не представляется возможным. Здоровье и безопасность участников и гостей фестиваля, жителей Вакена и региона в целом является главным приоритетом организаторов, говорится в сообщении.

Все купленные билеты на фестиваль можно будет легко перенести на следующий год. Ожидается, что это станет возможным с середины июня.



