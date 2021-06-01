В Музее Москвы открывается выставка «Слишком много свободы»

Экспозицию представят выпускники школы для подростков «Каскад», сообщили в музее.

Выставка начнет работать 6 июня. Выпускники программы «Каскад. Проект как метод» покажут более 120 реализованных проектов в разных техниках и направлениях: тотальные инсталляции, видеоарт, перформансы, графика, мультфильмы и аудиозаписи.

«Каскад. Проект как метод» — независимая школа для учеников старших классов. В начале 2020 года состоялся набор на новый, уже третий по счету, учебный год программы, говорится в сообщении.

Около 250 молодых людей возрастом от 13 до 18 лет в течение девяти месяцев работали над созданием собственных проектов, им помогали известные художники и кураторы. Молодые авторы исследовали окружающую действительность и себя, учились проходить путь от идеи до реализации.

Каждая из работ, представленных на выставке, — это рефлексия на темы границ, протеста, принятия и возраста. Все вместе — искреннее высказывание об особенностях общественно-культурной жизни в Москве и России, говорится в сообщении музея.





Фото предоставлено организаторами