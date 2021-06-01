Стивен Кинг признался, что от страха не смог досмотреть до конца «Ведьму из Блэр»

Американский писатель поделился впечатлениями в беседе с порталом Dread Central.

Стивен Кинг рассказал журналисту о том, какой фильм ужасов он считает самым страшным.

Создатель историй о клоуне «Оно» признался, что очень боялся, когда смотрел фильм «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999). По его словам, в этот момент он находился в больнице под обезболивающими.

Кассету с видео принес ему сын, сказав, что он должен это посмотреть. Однако на половине истории Кинг не выдержал и попросил выключить фильм. «Это слишком жутко и странно», — сказал он в тот раз.

Картина Эдуардо Санчеса и Дэниэла Мирика рассказывает о студентах, переехавших в старинный городок Беркиттсвилль (Мэриленд, США) для создания документального фильма, основанного на легенде о ведьме из Блэр.

Фильм получил положительные отзывы зрителей и критиков, став суперуспешным в прокате. При бюджете в 60 тыс. долларов картина принесла создателям более 248 миллионов, попав в Книгу рекордов Гиннесса как лента с лучшим сочетанием расходов и доходов.

Фото: кадр из «Ведьма из Блэр»