Матвиенко призвала придумать мотивацию для школьников ходить в музеи

С таким предложением спикер выступила на Совете при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Свое предложение председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко адресовала министру просвещения Сергею Кравцову и министру культуры Ольге Любимовой. Матвиенко попросила их подумать о том, как мотивировать школьников и их родителей ходить в театры и музеи.

«Если бы я была директором школы, у меня бы каждый ученик ходил каждое воскресенье в музей. По думайте, как это организовать, как мотивировать школу, родителей», — сказала Матвиенко.

Спикер также попросила Ольгу Любимову подумать над уменьшением бюрократических барьеров при организации школьных экскурсий. «Я прошу вас, разберитесь с регламентацией, уберите вы эту бюрократию», — подчеркнула Матвиенко.