Хоровая капелла им. Юрлова проведет музыкально-исторический фестиваль к 800-летию Невского

Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.

Коллектив проведет праздничные концерты в русских городах, связанных с жизнью полководца. Мероприятия состоятся с 4 по 16 июня, говорится в сообщении.

В рамках фестиваля капелла выступит в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Великом Новгороде, Усть-Ижоре и Переславле-Залесском.

Гастроли по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Тихона поддерживает Министерство культуры РФ.

На концерте-открытии в Соборной палате Москвы капелла совместно с Национальным академическим оркестром народных инструментов имени Осипова исполнит кантату «Александр Невский» Прокофьева, кантату «Москва» и Торжественную увертюру «1812 год» Чайковского.

Дирижеры: народные артисты России Владимир Андропов и Геннадий Дмитряк. Ведущий концерта – Артем Варгафтик.