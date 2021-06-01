Заслуженный артист России Иосиф Левинзон умер в 86 лет

01.06.2021
Левинзон был участником старейшего в Санкт-Петербурге Квартета имени Сергея Танеева. Заслуженный артист России скончался 31 мая, говорится в сообщении.
О дате и месте прощания будет объявлено позднее.
Иосиф Левинзон родился в Харькове1 июня 1934 года. В 1957 году окончил Ленинградскую консерваторию.
Являлся участником Академического струнного квартета имени Сергея Танеева, отсчитывающего свою историю с 1946 года. В основе репертуара коллектива были произведения самого Танеева, Шостаковича, Мясковского, Тищенко, Слонимского, Агафонникова.
В 1978 году Левинзон поступил в Академический симфонический оркестр Ленинградской филармонии по приглашению Евгения Мравинского. С 1980 года был преподавателем в Ленинградской (ныне Санкт-Петербургской) консерватории, с 1999 года являлся профессором кафедры виолончели, контрабаса, арфы и квартета.
Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова