Люди каменного века считали лося проводником в загробный мир

Статья ученых опубликована в Journal of Anthropological Archaeology.

Антропологи опубликовали результаты исследовали изображения лосей в наскальных рисунках и погребальном инвентаре в Прибайкалье среднего голоцена. Ученые пришли к выводу, что погребальный инвентарь, символизирующий животное, был необходимым для провода души умершего человека в загробный мир.

Как считают исследователи, древние охотники-собиратели считали лосей существами, способными преодолевать границу между землей и водой, олицетворявшими разные уровни мироздания.

Изображения лося и медведя широко распространены в искусстве древних охотников-собирателей в виде многочисленных наскальных рисунков, а также в погребальном инвентаре. Одним из основных центров культуры лося является Прибайкалье и долина реки Ангары.

Лоси чаще всего изображались в натуралистичном виде на скалах и как отдельные трехмерные головы без рогов в погребальном инвентаре. Частое использование образа лося ученые объяснили тем, что он являлся основой рациона питания местных популяций. Нередко считается, что у неолитических охотников-собирателей лось был связан с культом предков, а скалы с петроглифами служили местами культовых праздников и ритуалов.

Ученые Роберт Лоси из Университета Альберты вместе с российско-канадскими антропологами провели реконструкцию образа лося в мировоззрении охотников-собирателей среднего голоцена в Прибайкалье. Хронология рассмотренных находок очень широка, она тянется от позднего мезолита (8630–7560 годы до нашей эры) до раннего бронзового века (около 4970–3470 годов до нашей эры).

Антропологи отметили важную поведенческую черту лосей — использование ими водных ресурсов. Эти животные — прекрасные пловцы и могут нырять на несколько метров в глубину в поисках добычи, что нехарактерно для большинства других крупных наземных млекопитающих Евразии.

В представлениях охотников-собирателей лоси могли преодолевать границу между землей и водой. Реки и другие крупные водоемы, как полагали древние, соединяли разные уровни мироздания, поэтому душа умершего, пересекая реку, могла попасть в подземный мир. Ученые полагали, что этим и объясняется размещение захоронений на побережьях и погребальный инвентарь, способный безошибочно сопроводить душу умершего в другой мир.