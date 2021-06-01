У Кузьмина не хватило бы совести сочинить песню вроде «О Боже, какой мужчина»

Артист рассказал о своих мыслях по поводу того, что значит сегодня быть актуальным музыкантом, в разговоре с ФАН.

Владимир Кузьмин заявил, что ориентируется на у публику, которая идет за ним уже больше 30 лет, и не гонится за другой славой. «Вместо миллиона у меня всего 170 тысяч подписчиков в соцсетях», — признался артист. Однако, по его словам, он считает это огромным количеством, потому что «они настоящие».

«Они пишут, поднимают тебе настроение, и ты чувствуешь себя нужным», — пояснил Кузьмин в беседе с ФАН.

Друзья и близкие в разговорах с музыкантом высказывают свое сожаление о том, что его сегодняшнюю музыку не слышат десятки миллионов, заявил исполнитель. По его словам, он не отказался бы расширить армию слушателей, но не знает, как это сделать.

«Я не могу сочинять «Боже, какой мужчина», чтобы весь народ во всех деревнях запел хором мою песню. У меня, наверное, совести не хватит написать что-то подобное. Мог бы, но это теряет смысл», — заявил исполнитель.