Мультфильм «Три кота и море приключений» выйдет на экраны в 2022 году

Об этом сообщили в пресс-службе телеканала СТС.

В следующем году в кинотеатрах России покажут часовой спецвыпуск мультсериала, отметили у вещателя. В настоящий момент в аудиторию «Трех котов» входят не только дошкольники, но и их старшие братья и сестры, выросшие вместе с сериалом.

Новая история сопровождается несколькими музыкальными номерами, отмечается в сообщении. Это сделает ее не утомительной для просмотра всей семьей.

Выпуск шестидесятиминутной картины знаменует собой новый этап в развитии проекта, рассказал генпродюсер студии «Метрафильмс» Артем Васильев. Студия занимается производством мультфильма по заказу СТС.

Премьера мультфильма «Три кота» прошла в 2015 году. Сериал рассказывает о жизни трех котят — Коржика, Компота и Карамельки.

В спецвыпуске мультфильма его герои поедут отдыхать на Карибские острова. Режиссером станет Дмитрий Высоцкий.