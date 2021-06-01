Преемство советскому кино не дало российскому начать с чистого листа — критик

Об этом заявил киновед Антон Долин на презентации своей книги.

Критик высказался о российском кинематографе, заявив, что не любит появившуюся моду ругать современные отечественные фильмы.

Долин презентовал свою новую книгу «Миражи советского. Очерки современного». В ней критик поделился своими размышлениями о кинофильмах, снятых в России в последние годы.

По мнению Долина, российское кино стало главным преемником советского кинематографа, что лишило его возможности отстраниться от его проблем и достижений и начать нечто другое. В отличие от России, страны постсоветского пространства смогли начать все с «чистого листа», отметил он.

В ходе презентации книги киновед рассказал, что в современной России не меньше талантливых режиссеров, чем в СССР, пишет ФАН. «Сегодня у нас не меньше талантливых кинематографистов, чем раньше, и не меньше, чем в других странах», — отметил эксперт в области кинематографа в разговоре с iReactor.

Фото: youtube.com