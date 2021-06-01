В Казани пройдет фестиваль короткометражного кино о любви

Смотр состоится в июне, сообщили в городской администрации.

Площадкой фестиваля станет Центр современной культуры «Смена» в Старо-Татарской слободе. Там с 5 по 12 июня казанцы и гости города смогут посмотреть иностранные фильмы с возрастным ограничением 18+.

В рамках смотра состоится показ короткометражных фильмов о любви, снятых режиссерами Франции, Германии, Великобритании, Канады, США и Австралии. 70-минутные фильмы будут идти на языке оригинала с субтитрами на русском языке.

В числе представленных на фестивале будут немецкий фильм «Предыстория», австрийский «Вкус любви», два британских фильма «Предложение» и «Суть всего».

Зрители увидят также австралийскую ленту «Тео и Селеста», французскую «Однажды мой принц придет» и французско-канадскую картину «Объятия».