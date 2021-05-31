Кувшин из Древней Греции сохранил следы жестокого ритуального убийства

Об исследовании археолога Джессики Ламонт из Йельского университета сообщает livescience.com.

Эксперт проанализировала кувшин, обнаруженный в 2006 году в здании ремесленников в Афинах. Как выяснилось, возраст кувшина насчитывал около 2300 лет, он был связан с ритуалом проклятий.

Внутри артефакта обнаружили кости расчлененного цыпленка, проткнутого большим железным гвоздем. На кувшине были написаны 55 имен, а также надпись на древнегреческом, от которой осталось лишь «…мы связываем…».

По мнению Ламонт, гвозди использовались в древних проклятиях, они «обладают сдерживающей силой, символически обездвиживая или ограничивая способности жертв ритуала».

Кувшин мог быть связан с городской магией древних Афин, оставивший его пытался наложить проклятие на 55 человек, имена которых были упомянуты. Скручивая и прокалывая голову и голени цыпленка, автор пытался магически перенести это воздействие на такие же части тела своих жертв.

Кувшин нашли у костров с останками животных, что должно было усилить проклятие. Ритуал мог быть связан с предстоящим судебным рассмотрением, поводом для которого мог быть конфликт по работе или при дележе власти, который начался внутри элиты после смерти Александра Македонского.

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