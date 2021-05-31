Алексей Кравченко рассказал о трудностях и безденежье первого брака

Своими воспоминаниями актер поделился в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Во время службы в ВМФ Кравченко бросила его девушка, заявив, что не будет ждать его три года. Однако это расставание привело его к знакомству с будущей женой и матерью его сыновей.

Через два месяца после дембеля Кравченко женился на девушке, которую звали Алиса. «Я помню, получил какое-то смешное письмо. Ответил так же. Завязались отношения», — рассказал он.

Супруги стали жить в двухкомнатной квартире, принадлежавшей Кравченко. Начало семейной жизни совпало для актера с перестройкой, поступлением в театральный вуз и регулярным безденежьем. Родители старались помогать ему, передавая картошки, Алексей не брезговал и любыми подработками, пишет ФАН.

«Чем я только ни занимался: работал кровельщиком, просил, чтобы меня взяли в бригаду таскать стеклоизол, работал в охране. Как-то выживать приходилось. Потому что есть главное – уже появился ребенок», — вспомнил Алексей.

На первых порах Кравченко получал валютную стипендию, что было для студента роскошью. На эти деньги он старался покупать сыну качественные игрушки. «Стипендия вся уходила за раз, просто сразу», — вспомнил он.

Фото: кадр из к/ф «Ярослав. Тысячу лет назад»