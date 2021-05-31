В Москве начались съемки сериала «Французы под Москвой»

Первые кадры работы над проектом распространила пресс-служба телеканала «Россия».

Проект режиссера Александра Жигалкина «Французы под Москвой» представляет собой историю двух совершенно разных семей, получивших в наследство от знаменитого дедушки одну усадьбу. Теперь они вынуждены уживаться под одной крышей.

Петриковы (Мария Порошина и Александр Карпов) планировали самостоятельно распоряжаться новым домом, если бы не внезапно нагрянувшие французские родственники. Петрикофф-Люсьен (Ольга Медынич и Максим Литовченко) устраивают на своей половине дома настоящую буржуазную революцию.

Почему родственники не могут договориться между собой в бытовых вопросах и как найти общий язык в самых неожиданных обстоятельствах, об этом расскажет новый сериал режиссера Александра Жигалкина.

В главных ролях: Мария Порошина, Ольга Медынич, Максим Литовченко, Александр Карпов, Вероника Устинова и Максим Сапрыкин. Премьера сериала состоится в эфире телеканала «Россия».

Фото: телеканал «Россия»