В Петербурге пройдет презентация двух музыкальных альбомов Антона Лубченко

Об этом сообщила пресс-служба пространства KGallery.

Презентация двух музыкальных альбомов одного из ведущих молодых дирижеров и композиторов России Антона Лубченко состоится в пятницу, 4 июня 2021 года.

Первый альбом, выпущенный фирмой «Мелодия» лимитированным тиражом на виниловых пластинках, — это симфония «Хроника блокады» Бориса Тищенко в исполнении Сочинского симфонического оркестра под управлением Антона Лубченко. Звучание симфонии впервые полностью соответствует авторской партитуре, отмечается в сообщении.

Для этого потребовался не только увеличенный состав оркестра с целым арсеналом ударных инструментов, но и особые «шумовые» фонограммы, которые были созданы специалистами «Петербургской студии грамзаписи». В записи непосредственное участие принимала вдова композитора — заслуженная артистка РФ Ирина Донская-Тищенко, исполнившая соло арфы в оркестре.

Во второй альбом вошла музыка к кинофильму «Три дня до весны» (режиссер — Александр Касаткин, генеральный продюсер — Эдуард Пичугин; «Ленфильм», 2017), выпущенная на CD компанией KeepMoving Records. Антон Лубченко выступил не только автором оригинальной музыки к картине, но и дирижером — саундтрек для записи исполнил оркестр Мариинского театра под его управлением.

Антон Лубченко родился в 1985 году. В 2008-м окончил Санкт-Петербургскую консерваторию. В 2020 году был удостоен премии правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства. Сотрудничает с такими музыкальными и театральными коллективами страны, как Мариинский театр, Московский театр «Новая опера», Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского.