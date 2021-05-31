На «Иннопроме» в Екатеринбурге представят рисунки Леонардо да Винчи

Об этом сообщил посол Италии в РФ Паскуале Терраччано на онлайн-пресс-конференции в ТАСС.

Мероприятие было посвящено передаче в дар Музею имени А. А. Бахрушина макета художника и сценографа Николая Бенуа, который он создал к опере «Богема».

Выставка рисунков Леонардо да Винчи состоится в рамках итальянской культурной программы, приуроченной к промышленной выставке «Иннопром». Мероприятие пройдет в Екатеринбурге в июле.

Перекрестный год музеев России и Италии в 2021 году будет способствовать укреплению культурных связей между двумя странами, надеется Терраччано. В Петербурге также состоится выставка об итальянском футуризме.