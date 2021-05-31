Огромный курган в Сирии скрывал военный мемориал возрастом около 4400 лет

Результаты исследования захоронений на холме опубликованы в Antiquity.

Древнейший в мире военный мемориал обнаружили археологи на северо-востоке Сирии в среднем течении Евфрата. После долгих раскопок на холме в Телль Банат, напоминающем пирамиду Джосера, археологи выяснили, что в древности здесь был погребальный комплекс со следами необычного обряда вторичного захоронения.

Могильник датирован третьим тысячелетием до нашей эры. В нем были найдены останки взрослых мужчин и подростков, преданных земле вместе с военными атрибутами.

Комплекс поселений Банат-Бази (Banat-Bazi) сложился на левом берегу реки Евфрат в Верхней Месопотамии в третьем тысячелетии до нашей эры. Территория археологического памятника у подножия горы Джебель-Бази имеет общую площадь более 32 гектаров.

В границах древнего поселения расположены два рукотворных кургана. Один из них получил название «Белый памятник» из-за белой гипсово-мергелистой поверхности своих склонов. В ходе его изучения американские и канадские археологи из Университета Торонто открыли захоронения с необычным, ранее не встречавшимся ученым погребальным обрядом.

Рукотворный холм оказался на самом деле военным мемориалом. Его коническая насыпь высотой 22 метра была построена в три этапа. Первоначально она была одним комплексом из нескольких курганных захоронений.

Первые захоронения были перекрыты слоем мергеля, после чего могильник использовался повторно. В третий раз холм Северный Телль Банат подвергли глобальной перепланировке. Большую насыпь над ранними погребениями достраивали вплоть до около 2400-х годов до нашей эры, благодаря чему его высоту увеличили при помощи широких земляных ступеней.

По форме устройство мемориала напоминает египетскую пирамиду Джосера в Саккаре, с той разнице, что «Белый памятник» построен из грунта, а не из камня.

Фото: Рисунок на стеле, обнаруженной в ходе раскопок кургана. Porter еt al. / Antiquity, 2021