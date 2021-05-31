В США нашли индейское каноэ возрастом около тысячи лет

О находке подводных археологов сообщает Spectrum Bay News 9.

Древнее каноэ, принадлежавшее индейцам, обнаружили на дне озера Хэнкок во Флориде. Местные археологи полагают, что находке около тысячи лет.

Каноэ было выдолблено из кипарисового бревна, его длина составляет почти 6,5 метра. Это позволяло перемещаться на нем одновременно семи людям.

Каноэ традиционно использовались в качестве ключевого вида транспорта коренного населения Америки. Выдолбленные лодки применялись на восточном побережье и европейскими поселенцами, и группами коренных народов.

До середины прошлого столетия считалось, что этот тип транспорта придумали европейцы, однако сегодня известно, что изготовление и плавание на каноэ было связано с расселением людей по Северной и Южной Америке, а также по всем по островам Карибского моря.

Древние каноэ находят археологи по всему миру. В частности, в 1955 году в Нидерландах из торфяного болота трехметровую выдолбленную лодку раннего мезолита (8040–7510 годы до нашей эры). Несколько каноэ и обломков весел нашли на мезолитической стоянке Тайбринд Виг в Дании (5600–4750 годы до нашей эры).