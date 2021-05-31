Герои «Союзмультфильма» появятся в мобильных развивающих играх

Об этом сообщила пресс-служба студии в понедельник.

Студия «Союзмультфильм» займется созданием детских развивающих игр для мобильных платформ совместно с компанией «СберИгры». За основу будут взяты мультфильмы «Зебра в клеточку», «Оранжевая корова» и другие, говорится в сообщении.

Воспитание и обучение — важнейшие задачи, которые решает качественная анимация. «Обаятельные сказочные персонажи могут говорить с малышами на одном языке, рассказывая им важные вещи об окружающем мире, его устройстве, взаимоотношениях в семье, с друзьями, близкими», — пояснили в студии.

Серия игр на основе популярных мультфильмов сможет не только развлечь маленького пользователя, но и развить у него целый ряд полезных навыков, полагает председатель правления студии Юлиана Слащева.

Предварительно планируется детальное научное исследование, в котором примут участие специалисты в области нейропсихологии. Он помогут разработчикам изучить воздействие игр на развитие детского мышления.

К созданию контента привлекут родителей, которые смогут на специальной платформе проголосовать за сценарии, жанры и направленность игр, а также предложить собственные идеи.

Фото: кадр из м/ф «Оранжевая корова»