На площадке Ural Music Night – 2021 выступят Slava Marlow и Игорь Бутман

Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

Slava Marlow — главный битмейкер современной России, создавший бэнгеры «Снова я напиваюсь» и «Ты горишь как огонь», напомнили организаторы.

«Иванушки International» выступят с популярными хитами «Тучи», «Тополиный пух», «Снегири». «Мы хотим сделать настоящий праздник для себя, для друзей, а главное – для наших поклонниц и поклонников. Будет круто – отвечаем!» — цитируют их администраторы фестиваля.

Выступление Лолиты – это замес любимой музыки, интерактива с публикой и разных историй из жизни. Шоувумен будет сама вести концерт, откровенничая и мешая проверенные боевики с новыми нетленками, говорится в сообщении.

Впервые на «Ночи Музыки» выступит легендарный джазмен Игорь Бутман со своим квинтетом. Кроме того, вместе с хедлайнерами на сцене BY выступят такие коллективы, как «Баба Яга», vika pestrova, Юхим, SHOO, V.Nebo, ARTEMIEV, BRESDEN, РОЗАТОВ и «Катя и Волга».

Фото предоставлено организаторами.