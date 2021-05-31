Памятник Бажову высотой 4 метра установят в Свердловской области

Монумент разместят в Камышлове ко дню рождения города 1 августа, сообщило ТАСС.

Памятник Павлу Бажову будет установлен в городе Камышлове, в котором жил и работал уральский писатель. Монумент создадут из мрамора и бронзы, рассказал председатель совета благотворительного фонда «Бажов» Сергей Полыганов.

Это будет первый памятник Бажову, установленный в Камышлове. Его разместят рядом с Центральной городской библиотекой, в ближайшее время ей будет присвоено имя писателя.

В настоящее время памятник уже отливают, рядом с библиотекой проводятся работы по благоустройству территории.

Павел Бажов (1879-1950) родился в семье горного мастера в селе Сысерть на Урале. Окончил Екатеринбургское духовное училище, а также Пермскую духовную семинарию.

Первая книга писателя «Уральские были» вышла в 1924 году. Первое издание наиболее известного сборника «Малахитовая шкатулка» вышло в 1938 году.