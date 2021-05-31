Русский музей открывает новый сезон ботанических экскурсий

Экскурсии возобновляются после годового перерыва в боскете «Красный сад» Летнего сада музея, сообщили в пресс-службе учреждения.

В ходе бесплатных ботанических экскурсий посетители узнают историю пряных, лекарственных и овощных культур, которые выращивались в садах Санкт-Петербурга в начале XVIII века. «Петр I любил свежие овощи, фрукты и травы. Первый картофель, который доставили из Голландии, был выращен в этом саду», — напомнили в музее.

Экскурсии проводятся с 2012 года заведующим сектором социокультурного развития садов Русского музея Виктором Мельниковым.

В понедельник, среду и четверг экскурсии стартуют в 12.00 и 15.00, в воскресенье – в 12.00 и 14.00.

Группы собираются в боскете «Красный сад» у белого столика, который находится у западного входа в боскет. Сотрудники пресс-службы встретят представителей СМИ в 11:30 у входа в Летний сад со стороны набережной Мойки и Михайловского замка.