В Париже впервые издали переписку Сент-Экзюпери с его музой Консуэло

Об этом сообщили ТАСС в издательском доме «Галлимар».

Издатели опубликовали 170 писем из переписки Антуана Сент-Экзюпери с его музой, художницей Консуэло Сунсин-Сандовал. Издание приурочено к 75-й годовщине выхода в свет во Франции повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» и включает собственные рисунки авторов.

Повесть переведена на 457 языков, по числу переводов она уступает на данный момент только Библии. Выставка «Маленький принц на планете людей» открылась в Лионе, на родине писателя.

Как сообщили организаторы, минувшей осенью выставка проработала только несколько дней из-за начавшейся второй волны пандемии. Теперь она продлится до ноября.