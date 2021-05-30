Любимова открыла экспозицию о Льве Толстом в его музее в Чечне

Церемония открытия была приурочена к 170-летию со дня приезда Толстого на Кавказ, сообщает пресс-служба ведомства.

Постоянная экспозиция «Л. Н. Толстой — писатель» открылась в Литературно-этнографическом музее Л. Н. Толстого, который находится в Ставрогладовской станице Чеченской Республики.

По словам Любимовой, сейчас уже трудно поверить, что совсем недавно этого музея не было, фактически он был воздвигнут «на ровном месте». «Счастье, что это будет местом притяжения и местных жителей, и тех людей, которые приезжают туристами в Чеченскую Республику», — подчеркнула министр.

Открытие выставки — лишь первый шаг, впереди оснащение мультимедийным оборудованием, пояснила Любимова. По ее словам, в музее внедрение современных технологий в оформление, чтобы учреждение было интересным для разных поколений.

На выставке представлены фотографии, копии рукописей писателя, документов, сабли Садо и другие предметы. Экспозиция размещена в центре зала на аппликации из двух цветов напольного покрытия, имитирующего воду и берега Терека. Река Терек разделяла два берега, казачий и чеченский. В XIX веке проживающие по разные стороны народы находились в непростых отношениях, которые были усугублены длительной Кавказской войной.

Фото: Минкультуры РФ