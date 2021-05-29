Пушкинский музей представит образовательный проект «Смотреть и видеть»

Об этом сообщает пресс-служба ГМИИ им. А.С.Пушкина в Москве.

2 июня музей совместно с компанией LG начинают цикл дискуссий под общим названием «Смотреть и видеть», который состоится в рамках проекта Пушкинский х LG SIGNATURE Wednesdays.

«Основа восприятия изобразительного искусства – зрение. Однако острый глаз – не всегда дар природы, его можно и нужно воспитывать. Искусствоведы, психологи, коллекционеры, режиссёры, философы с разных позиций рассмотрят темы, связанные со зрением, обсудят такие сюжеты, как перспектива и цвет, любовь и красота, коллекционирование и социальный статус и докажут, что в основе восприятия этих и многих других явлений лежит умение видеть», — говорится в сообщении.

2 июня программу откроет дискуссия вокруг документального фильма «Спаситель на продажу» (2021), посвященного самой громкой находке последних лет – произведению Леонардо да Винчи Salvator Mundi («Спаситель мира»). Это история о самой дорогой картине в мире, подлинность которой до сих пор вызывает сомнения у экспертов.

«Мужская версия Моны Лизы», как ее называют в прессе, была продана в 2017 году на аукционе Christie’s за 450 млн долларов как подлинный шедевр кисти Леонардо да Винчи, но однако после оценки в научной лаборатории Лувра авторство работы было подвергнуто сомнению экспертами.