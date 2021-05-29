Чашу с Медузой Горгоной возрастом 2000 лет передадут в «Херсонес Таврический»

Об этом сообщил доктор исторических, наук ведущий научный сотрудник Института археологии РАН Олег Шаров в разговоре с ТАСС.

Ведущие раскопки на месте будущего строительства магистрали «Таврида» археологи обнаружили неподалеку от Севастополя могильник позднескифской культуры I-IV веков нашей эры, получивший название «Киль-Дере-1». Вероятно, в нем хоронили несколько поколений скифской знати.

В одном из захоронений были найдены фрагменты керамического сосуда. Когда ученые собрали их вместе, они сложились в глиняную имитацию бронзовой патеры, ковша для вина. Сейчас в «Херсонесе» находится лишь один экземпляр из раскопок, а всего в России их найдено не более трех-четырех штук, отметил Шаров.

По словам ученого, подобные сосуды делали только мастера греческого острова Книд в I-II веках нашей эры. Главная особенность найденной чаши — в изображении Медузы Горгоны на ее дне с внутренней стороны, что служило защитой от злых духов, пояснил эксперт.



