Всероссийский фестиваль жестового языка состоится в Казани

Смотр будет проходить с 15 по 20 августа, сообщили в пресс-службе ВОГ.

Подготовка фестиваля уже началась на этой неделе, состоялось заседание оргкомитета Всероссийского фестиваля жестового языка в здании Центрального правления ВОГ.

Особенность очередного фестиваля в том, что добавлены две новые номинации.

Первая — «Стендап-комедия» — юмористический рассказ, который заставит зрителей посмеяться. Вторая номинация — «VV Визуальная миниатюра», показывающая всю красоту жеста, в этой номинации искусство передается через жест непосредственно.

На конец мая на смотр было подано 42 региональные заявки общей численностью 353 человека, из них 307 исполнителей и 46 руководителей. Организаторы ждут новых заявок, так как Казань готова принять большее количество участников праздника искусства.

Фестиваль проводится в Казани уже второй раз. III Всероссийский конкурс жестового языка — это мероприятие крупного масштаба. Фестиваль посвящен 95-летию Всероссийского общества глухих и будет проходить под руководством нового президента ОООИ ВОГ Иванова С.А.