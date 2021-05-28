Убийцами актера Андрея Панина могут быть украинские бизнесмены из Крыма

Своими выводами директор артиста Геннадий Русин поделился с ФАН.

28 мая Андрею Панину исполнилось бы 59 лет. Его тело нашли 7 марта 2013 года в его московской квартире. В тот день друг и директор актера Геннадий Русин, незадолго до смерти Панина поддерживавший с ним связь, забил тревогу. Пропажа артиста насторожила Русина, он приехал к дому друга и вызвал полицию. Однако актер был уже мертв.

По факту гибели Панина Следственный комитет возбудил уголовное дело по 111 статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В ходе расследования следствие пришло к выводу о бытовых причинах смерти артиста, дело было закрыто.

Однако близкие и друзья Панина уверены, что его забили до смерти неизвестные люди, изначально не хотевшие убивать его.

Русин считает, что напавшие на Панина в квартире люди приехали из Крыма, который на тот момент принадлежал Украине.

«У него были сбиты костяшки кулаков, колени, сломана челюсть. Человек дрался, Андрей погиб в этой схватке. Я думаю, конечно, убивать его никто не собирался. Он же боксом занимался и вступил в поединок с теми людьми. В результате они ушли и закрыли с обратной стороны дверь на ключ», — вспомнил Русин. По его словам, друзья Панина сразу же стали выяснять детали смерти актера.

Как выяснилось, Панин в то время снимал кино в Крыму. По словам Русина, его взяли там «в оборот» местные украинские бизнесмены. Панин инвестировал в съемки деньги, однако вскоре узнал, что его обманывают. Тогда Панин стал выяснять отношения с бизнесменами, пишет ФАН.

«Видимо, эти люди приехали в Москву, чтобы его припугнуть», — полагает директор актера. По его мнению, вспыхнувший конфликт Панина с гостями и привел к трагедии.