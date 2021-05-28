Президент ВОГ представил нового руководителя Театра мимики и жеста

Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского общества глухих.

Им стал известный режиссер Театра мимики и жеста, звезда театрального мира глухих Роберт Фомин. Новый глава театра поблагодарил за доверие президента Всероссийского обществам глухих (ВОГ) Станислава Иванова и обратился к сотрудникам с программной речью.

«Сегодня перед театром стоят новые вызовы, новые цели, новые задачи. Они требуют новой энергии. Уверен, что мы вместе с нашей командой с удвоенной силой продолжим путь преобразования Театра мимики и жеста в один из ведущих театров не только для глухих москвичей, но и для широкой публики нашего прекрасного города», — сказал Фомин.

Театр мимики и жеста появился в 1963 году в Москве, в районе Измайлово. Он был преобразован из студии и стал первым в мире и единственным в России профессиональным театром глухих актеров. Сценические средства выразительности в этом театре основаны на пластике, элементах пантомимы, музыки, танца. Жест здесь несет не только эмоцию, но информацию, вполне понятную и трогающую душу обычного зрителя. Кроме того, происходящее на сцене синхронно озвучивается профессиональными дикторами.

Юридически Театр мимики и жеста является частным учреждением, учрежденным Всероссийским обществом глухих. Более чем за полвека театр не раз менял репертуар: здесь ставили и классику, и произведения соцреализма, и современные пьесы. К нулевым деятельность учреждения сошла на нет, перерыв затянулся на 15 лет. Только в 2016 году, когда труппа пополнилась новыми артистами, а театр выиграл грант Президента на постановки, началось возрождение. Обновленный Театр мимики и жеста решил сосредоточиться на репертуаре для детей. В афише т в 2021 спектакли пока только по субботам.

Роберт Фомин показал президенту Всероссийского общества глухих и сопровождающим лицам театр изнутри, каким видят его сотрудники и актеры.

Параллельно удалось обсудить насущные вопросы, над которыми предстоит много работы на несколько лет вперед.

Станислав Иванов уверил всех, что Театр мимики и жеста в скором времени возродится и будет таким, как раньше, — узнаваемым театром не только среди глухих, но и слышащих зрителей: «Нужно приложить максимум усилий не только со стороны администрации ЦП ВОГ и театра, но и служителей искусства, тесно сотрудничая друг с другом».

Фото: ВОГ