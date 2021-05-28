Брэд Питт выиграл пятилетний суд с Джоли по поводу опеки над детьми

Об этом сообщает PageSix.

Длившийся в течение пяти лет судебный процесс по вопросу о том, кто будет опекать совместных детей Брэда Питта и Анджелины Джоли, закончился решением в пользу артиста.

Анджелина Джоли требовала, чтобы ей предоставили единоличную опеку над тремя родными детьми от Брэда Питта, а также двумя приемными детьми. 19-летний сын Джоли и Питта Мэддокс уже не подлежит опеке.

Однако после решения суда в пользу Брэда Питта Джоли заявила, что не сдается. Актриса намерена добиться отстранения от процесса судьи, после чего собирается подать апелляцию.