Внук Пугачевой признался, что своими глазами видел смерть сына Певцова

Об этом Никита Пресняков рассказал в новом выпуске шоу «Судьба человека».

Пресняков поведал ведущему Борису Корчевникову, что Даниил Певцов погиб на его глазах.

Трагедия случилась 3 сентября 2012 года во время встречи одноклассников. 22-летний Даниил неловко оперся о перила балкона и выпал с третьего этажа. Парень разбился насмерть.

Пресняков подчеркнул, что был свидетелем происшествия. В школе он сидел с Певцовым за одной партой, они были хорошими приятелями, добавил он.

«Он был очень веселым, актер по жизни», — отметил Пресняков.

После гибели Даниила у Певцова остался младший сын Елисей, рожденный актрисой Ольгой Дроздовой.

Фото: Дмитрий Певцов, кадр из к/ф «Бандитский Петербург»