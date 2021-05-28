«Сердцеед» Абдулов в молодости чуть не покончил с собой из-за предательства девушки

Об этом бывшая возлюбленная актера Лариса Штейман рассказала в эфире программы «Прямой эфир».

Хотя Александр Абдулов слыл сердцеедом и не был обделен вниманием женщин даже во время студенчества, один из романов на первом курсе ГИТИСа у него чуть не привел к трагедии, рассказала она. По словам Штейман, актер пытался покончить с жизнью из-за предательства своей девушки.

Друг артиста, тележурналист Александр Мягченков подтвердил, что инцидент произошел, когда Абдулов учился в театральном училище. Его спас однокурсник, заподозривший неладное, пишет ФАН.

Увидев, что Абдулов заперся на замок и включил в комнате телевизор на полную мощность, знакомый быстро позвал на помощь других, благодаря чему предотвратил трагедию.

На левой руке актера на всю жизнь остался заметный шрам. В одном из интервью Абдулов однажды признался, что это «память о девушке Тане».

Фото: кадр из х/ф «Обыкновенное чудо»