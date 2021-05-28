Дети Аллы Пугачевой не знают, кем им приходится Никита Пресняков

Об этом музыкант рассказал в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Пресняков признался в том, что дети певицы Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина не знают, что он является их племянником.

«Дети Аллы Борисовны. Они, получается, тебе «тетя Лиза и дядя Гарри», — отметил телеведущий программы Борис Корчевников в своем обращении к Никите Преснякову. «Тише. Они услышат. Главное, чтобы они не услышали», — попросил тот в ответ.

По словам Преснякова, отпрыскам звездной пары не объясняют родственные отношения с ним. «От них пока это скрывают, потому что это, видимо, странно», — предположил он, оговорившись, что не знает истинной причины.

«Но они офигенские. Я обожаю их. Они иногда меня Дени называют. Путают с моим братом. Говорят: «Дени, ой, как же тебя. Никита!», — поделился Пресняков.

Фото: кадр из программы «Судьба человека»