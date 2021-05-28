Дирижер Федор Леднев получил премию Петербурга в области культуры и искусства

Об этом рассказали в пресс-службе оркестра musicAeterna.

Леднев был награжден в номинации «За выдающиеся заслуги в области музыкального исполнительского искусства» премии Правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства 2020 года.

Эксперты премии отметили успехи Леднева в деле популяризации современной академической музыки. В частности, высокой оценки удостоились его проекты, которые были созданы совместно с оркестром и хором musicAeterna.

Федор Леднев окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова по классу хорового дирижирования в 1995 году и по классу оперно-симфонического дирижирования в 1998 году. Более 25 лет работает преподавателем консерватории.

В качестве приглашенного дирижера сотрудничал с ведущими оркестрами России, в том числе с Госоркестром России им. Е. Ф. Светланова, Российским национальным оркестром, Академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии. Является постоянным дирижером ансамбля eNsemble (Санкт-Петербург) и Московского ансамбля современной музыки.

С 2019 года Леднев является музыкальным ассистентом дирижера Теодора Курентзиса в оркестре musicAeterna. В первую очередь он занимается проектами, связанными с исполнением современной академической музыки.

В 2020 году под управлением Леднева прошло несколько концертов с музыкантами musicAeterna в Доме радио. По инициативе Теодора Курентзиса и при поддержке банка ВТБ musicAeterna Леднев создает там междисциплинарный культурно-просветительский центр.

В частности, дирижер выступал на аудио- и видеозаписи Rex Tremendae Алексея Ретинского, подготовил программу камерных сочинений Альфреда Шнитке, симфонический концерт с произведениями композиторов XX века: Галины Уствольской, Тору Такемицу и Игоря Стравинского. Также Леднев участвовал в качестве дирижера musicAeterna на фестивалях «Дягилев+» и «Российская креативная неделя».

Фото: пресс-служба оркестра musicAeterna