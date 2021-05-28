В Царском Селе пройдут «Сиреневые дни»

Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Государственный музей-заповедник «Царское Село» объявляет «сиреневыми» 4, 5 и 6 июня. Так музей примет участие в ежегодной международной акции «Встречи в садах».

Главная тема года — распространение знаний, поэтому музей подготовил программу, которая будет интересна и детям и взрослым. Она включает авторские экскурсии и мастер-классы.

Организаторы международной акции, которая проводится уже 18 лет, ставят своей целью сохранение и популяризацию садов и парков. В этом году в акции участвует более 20 стран, в том числе Бельгия, Хорватия, Эстония, Финляндия, Германия, Грузия, Монако, Португалия, Швейцария. В 2021-м к акции впервые присоединилась Россия.

4 июня на территории павильона «Белая башня» в Александровском парке пройдет образовательный мастер-класс — его юные участники высадят пряно-ароматическую рассаду в специально созданный модульный огород.

5 и 6 июня посетители могут совершить экскурсию на электромобилях по «сиреневому» маршруту в парках Царского Села. В Александровском — побывают у павильонов «Белая башня», «Шапель», проедут по новой Сиреневой аллее, побывают в обычно закрытом для посетителей оранжерейном комплексе «Верхние теплицы». В Екатерининском парке экскурсанты восхитятся цветниками Собственного и Фрейлинского садиков. Экскурсия завершится у Сиреневой аллеи в Екатерининском парке, затем гости смогут гулять самостоятельно.

Сирень занимает особое место в парках Царского Села. В конце весны — начале лета они буквально утопают в цветущей сирени. Впервые она появилась здесь в XVIII веке, говорится в сообщении.

При императрице Елизавете Петровне в царскосельских парках постоянно сажали деревья и кустарники, среди которых была и сирень. При Екатерине II парки и оранжереи пополнялись новыми видами растений, цветов и кустарников, в том числе и сиренью. При Александре I в 1817 году по указанию архитектора Адама Менеласа садовник Федор Лямин посадил перед дворцом и колоннадой сирень, она росла здесь на протяжении ста лет.

В середине XIX века в царскосельской резиденции появилась Сиреневая аллея, протянувшаяся от Розовой караулки до Крестового канала. В XIX веке садовники высадили множество новых сортов сирени с разнообразной окраской: белого, розово-лилового, пурпурного, розового оттенков.

Императрица Александра Федоровна, супруга Николая II, любила цветы и особенно сирень. В ее любимой Сиреневой гостиной Александровского дворца мебель и стены были декорированы шелком сиреневых оттенков. Даже в зимнее время цветущая сирень наполняла ароматом интерьеры дворца.

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Царское село»