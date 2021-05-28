Исторический музей подготовил спецпрограмму ко Дню защиты детей

Музей приглашает родителей с их детьми 1 июня, сообщила пресс-служба ГИМ.

В честь Международного дня защиты детей Исторический музей подготовил специальную программу мероприятий для детей и их родителей. Мастер-классы, квесты, интерактивные экскурсии пройдут в Историческом музее, Музее Отечественной войны 1812 года, Покровском соборе и Палатах бояр Романовых.

1 июня музейный комплекс будет работать с 10:00 до 21:00. Вход для детей до 17 лет включительно будет бесплатным, говорится в сообщении.

Подробную программу мероприятий можно найти на сайте Исторического музея.



