Музей современной истории России представил выставку «Страна мечтателей — страна героев»

Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры РФ

Выставка «Страна мечтателей — страна героев», посвящённая двум предстоящим историческим датам: 30-летию с момента распада СССР и 100-летию со дня его образования, открывается в Музее современной истории России.

«Выставка представляет собой масштабный проект, приуроченный к нескольким юбилейным датам. Она освещает главные вехи в истории Советского Союза и даёт полное представление о таком уникальном историческом явлении как создание первого в мире социалистического государства», - рассказал директор Департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Александр Воронко.

По его словам, выставка, которая продлится до 7 ноября, будет работать бесплатно для гостей, что позволит привлечь ещё большее количество неравнодушных посетителей.

Экспозиция демонстрирует более 1000 уникальных экспонатов, из которых 350 подлинных, остальные - в мультимедийных программах. В экспозиции представлены редчайшие материалы о выдающихся достижениях советских физиков и полярников, авиаконструкторов и летчиков, врачей и спортсменов. Отдельная тема – освоение космоса.

Среди экспонатов — великолепная живопись, графика и скульптура советских художников, в том числе авторская копия знаменитого монумента В. И. Мухиной «Рабочий и колхозница», советские плакаты и даже детские рисунки.

Особенностью выставки является сочетание подлинных экспонатов с мультимедийными программами: с помощью современных технических средств посетители получат возможность познакомиться с более чем 700 уникальными экспонатами, документальной кинохроникой, «ожившими картинами», слайд-шоу.

Фото: Минкультуры РФ