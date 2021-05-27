Сплетни на тему здоровья Насти Заворотнюк заставляют ее дочь плакать

Об этом поделилась со своими подписчиками в Instagram дочь актрисы Анна.

Пользователи задали вопрос о том, как Заворотнюк-младшая воспринимает сплетни, которые плодятся в Сети вокруг состояния ее мамы, страдающей онкологическим заболеванием.

По словам Анны, она уже привыкла к слухам, однако они продолжают ее пугать. От некоторых ухищрений журналистов и блогеров ей порой хочется плакать, призналась она.

«Сплетни всегда были, я уже давно привыкла. Сейчас они порой настолько ужасны, что плакать хочется просто от степени жестокости», — написала Анна.

По словам Заворотнюк, она понимает причины, по которым так происходит. Все дело в том, что ее семья с самого начала решила решение не комментировать состояние матери, поэтому желтой прессе остается лишь додумывать происходящее.

Ранее в Сети появились слухи об очередном якобы имевшем место критическом ухудшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. Со ссылкой на ее знакомую сообщалось, что актриса почти лишилась волос, но продолжает лечение.

Фото: кадр из сериала "Я больше не боюсь"