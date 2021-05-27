Президентский фонд культурных инициатив начнет принимать заявки

Об этом сообщил ТАСС советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

Первые проекты планируется реализовать уже с сентября текущего года, отметил Толстой. В конце мая соберется координационный совет фонда, который определит параметры подачи заявок, после чего фонд начнет функционировать, отметил советник.

Заявку можно будет подавать примерно с середины июня до конца августа, пояснил Толстой.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым предусматривалось создание президентского фонда культурных инициатив. По документу, фонд будет проводить конкурсы, по их результатам которых будет предоставлять гранты на реализацию проектов в области культуры, искусства и творчества.